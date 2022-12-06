“Tadına Düştük” kampanyasına 13 ödül birden

Yeni nesil iletişime önem veren DİMES'in gençlik manifestosu “Tadına Düştük” kampanyası, Smarties Ödülleri'nde Türkiye ve EMEA bölgelerinde 8 kategoride 9 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 13 ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından biri olan DİMES, gençleri iletişimin odağına alan kampanyalarıyla reklam ve pazarlama dünyasının küresel ödül programında ödüllerle döndü.

Yapılan açıklamaya göre marka, Smoothie ve Milkshake lezzetlerinin Z kuşağından tüketicilerin tercihleriyle belirlenip üretilmesiyle ve Manifesto filmiyle farklılaşan “Tadına Düştük” kampanyasıyla, Smarties 2022'ye de damgasını vurdu. Reklamania Creative ve bünyesindeki dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde hazırlanan DİMES “Tadına Düştük” kampanyası, mobil pazarlamanın en prestijli uluslararası ödül programı kabul edilen Smarties 2022'de Türkiye ve EMEA bölgelerinde 8 kategoride toplam 13 ödülün sahibi oldu.

Marka “Tadına Düştük” kampanyası, Smarties 2022 Ödülleri'nin Türkiye ayağında ‘Brand Experience', ‘Product / Service Launch', ‘Social Media Marketing', ‘Creator / Influencer Marketing' ve ‘Best in Show' kategorilerinde Altın ödül kazandı.

‘Short or Long Form Video' kategorisinde Gümüş ödül kazanan DİMES, “Cross Platform-All Media” kategorisinde de Bronz ödüle uzandı.

Rekabetin uluslararası boyut kazandığı Smarties 2022 EMEA Bölgesel Ödülleri'nde ‘Brand Experience', ‘Creator / Influencer Marketing', ‘Short or Long Form Video' ve ‘Best in Show' kategorilerinde Altın ödülü alan marka, ‘Social Media Marketing' kategorisinde Gümüş, ‘Customer Life-Cycle Marketing' kategorisinde de Bronz ödül alarak başarısını perçinledi.

Gençlik platformunun ilk adımı

Son yıllarda gençlerle güçlü bir bağ kurduklarını söyleyen DİMES CMO'su Duygu Süleymanoğlu, “Başarısını kanıtlamış bu iletişim modelimizi, uzun soluklu bir gençlik platformuna dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gençleri dinleyen, gençlerin dilini bilen ve gençlerle sürekli etkileşimde olan bir marka olmanın da ötesine geçip; gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmayı ve bu platformlarda arkadaşları olarak onlara eşlik etmeyi amaçlıyoruz. Yazın Lezzetleri ve Manifesto filmimiz olmak üzere iki aşamalı olarak kurguladığımız Tadına Düştük kampanyamızla bu yolda ilk adımı atmış olduk. Büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz kampanyamızın, MMA Smarties ödüllerinde gördüğü ilgi bizlere güç veriyor” dedi.

Yapılan açıklamaya göre kampanya Onur Seyit Yaran, Nisa Bölükbaşı, Güneş (Taşkıran), Cemre Solmaz, Zeynep Buse Korkmaz ve Eza (Koray Albayrak) gibi genç kuşağın başarılı ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Güneş ve Eza, kampanya ve manifesto filmi için, tamamen kendi sözleriyle, Z kuşağının hayata bakışını yansıttıkları özel bir şarkı hazırladılar. Kendi hayatlarında dinamikleri değiştirmiş ve kendini hayata kabul ettirmiş genç isimlerin yer aldığı Manifesto ve reklam filmlerinin Packshot'ında da bir ürün yerine, Z kuşağına ithafen bir Z ikonu yer alıyor.“Tadına Düştük” Manifesto ve reklam filmleri, 57 milyon kez izlendi. Markanın, sayıları 1 milyona ulaşan sosyal medya takipçileriyle, kampanyanın başından itibaren paylaştığı kamera arkası görüntüler ve diğer içerikler de 55 milyon organik izlenmeye ulaştı.

İki temel aşamayla oluşturulan Tadına Düştük kampanyasının ilk adımında, yazın yeni Smoothie ve Milkshake lezzetlerini tüketicisine soran marka, en fazla istenen tatları üreteceği sözünü verdi. Sözünü tutan marka, genç tüketicilerin en çok istediği lezzetleri, Karamelli Milkshake ve Karpuzlu Smoothie'yi üretti. Tüketicilere hangi Smoothie ve Milkshake lezzetlerini istedikleri sorulduğu ilk andan başlayarak, sosyal medyada #TadınaDüştük hashtagi ile 71,2 milyon izlenme elde edildi. Marka, kampanya ve iş birlikleri ile sosyal medyada güçlü bir etkileşim elde etti. Twitter'da #tadınadüştük, #dimesiçiyoruz, #Nisabölükbaşı gibi hashtag'lerle yüzbinlerce tweet atıldı; 5 kez organik olarak trend topic olan marka, 15 milyon kişiye erişim sağladı. marka sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısında 50 binin üzerinde artış oldu, marka hakkında pozitif konuşmalar 5 kat artış gösterdi.

Yılın 3'üncü çeyreğinde YouTube Ads Leaderboard Tükiye sıralamasında en popüler reklam olarak izlenmelerde ön sıralarda yer alan yer alan marka, 19 Ağustos-16 Eylül döneminde sosyal medyada gıda sektörünün en çok konuşulan markası oldu. Kendi seçtiği ürünlerin üretildiğini gören Z kuşağının gücü, raflara yansıdı. Kampanya, Milkshake ve Smoothie'nın satışlarını daha da artırdı. Milkshake yüzde 52, Smoothie yüzde 69 pazar payı ile öne çıktı.