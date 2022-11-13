Taekwondo Dünya Şampiyonası başlıyor

Taekwondoda yılın en büyük organizasyonu olan Büyükler Taekwondo Dünya Şampiyonası, 14-20 Kasım tarihleri arasında Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenecek.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonada 123 ülkeden 750 dolayında sporcu mücadele ederken, ülkemizi 8'er kadın ve erkek olmak üzere 16 sporcu temsil edecek. Türkiye Taekwondo Milli Takımı, son 1 haftasını Meksika'da yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, dünya şampiyonasıyla ilgili olarak, “Yıl içinde birçok önemli organizasyonun ardından en önemli şampiyonanın zamanı geldi. Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de önemli kota puanı verilecek. Bu organizasyonun önemini biliyoruz. Sporcularımız bu sene birçok önemli organizasyonda mücadele etti. Yıl içinde güzel sonuçlar elde ettiler. Performansa dayalı sporlarda bu kadar önemli organizasyonun peş peşe yapılması sporcular için bir handikap. İlk kez dünya şampiyonası tecrübesi yaşayacak genç sporcularımız da var. Dünya şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Madalya geleneğimizi Meksika'da da devam ettireceğimize inanıyorum” dedi.

Milli takım kafilemizde şu sporcular bulunuyor:

“Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Mervenur Erdem (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)"