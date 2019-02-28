Taekwondo Milli Takımı, ABD'de puan avında

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan toplamaya çalışacak.

Amerika Açık Taekwondo Turnuvası 2-3 Mart tarihlerinde Las Vegas kentinde düzenlenecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan dağıtan turnuvaya 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcu katılacak. Bu yıl ilk yurt dışı turnuvasına çıkacak olan Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Taekwondo Milli Takımı'nda 7'si kadın, 5'i erkek olmak üzere 12 sporcu bulunuyor.

Metin Şahin: “2020 yolunda büyük önemi var”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, turnuvanın 2020 yolunda büyük önem arz ettiğini söyledi. Başkan Şahin, “Milli sporcularımız bu sene ilk olarak ev sahipliğini yaptığımız 4. WT Başkanlık Kupası'nda boy gösterdi ve aldıkları sonuçlarla 2019'a iyi bir başlangıç yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu başlangıcı devam ettirmek istiyoruz.Tokyo yolunda 20 puan dağıtan bir turnuva ve büyük önem arz ediyor. 2019 yılında çok zorlu bir müsabaka takvimimiz var. Teknik ekibimiz ve sporcularımız en iyi şekilde hazırlıklarını yaptılar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

Türkiye Taekwondo Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İrem Yaman (62 kg), İkra Kayır (62 kg), Nafia Kuş (73 kg), Sude Bulut (+73 kg).

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Hakan Reçber (63 kg), Yunus Sarı (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg).