Taekwondocular hız kesmiyor

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Hollanda Açık Taekwondo Turnuvası'nı 3'ü altın 7 madalya ile tamamladı.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde 50'nin üzerinde ülkeden bin 300 civarında sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Hollanda Açık Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi 6'sı kadın 5'i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil etti. Geçtiğimiz hafta Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nda 5'i altın 8 madalya kazanan Türk taekwondocular başarılarını Hollanda'da da sürdürdü. Milli taekwondocular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktılar. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyanın sahibi olurken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya elde etti.

62 kiloda İrem Yaman rahatsızlığı nedeniyle son anda müsabakalara giremezken, erkekler 80 kiloda Yunus Sarı, ilk maçını kazandıktan sonra dizindeki rahatsızlığı nedeniyle riske edilmeyerek maçlardan çekildi. 63 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 62 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Sude Bulut, madalyaya ulaşamayan isimler oldu.

Başkan Şahin'den kutlama

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Hollanda'da 3'ü altın 7 madalya kazanan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Sporcularımız iyi başladığı 2019 yılına aynı şekilde iyi devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde en kritik yılın içerisindeyiz. Sporcularımızın iyi sonuçları ve çalışma azimleri bizleri mutlu ediyor. En iyi şekilde çalışmaya devam ederek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 16 Şubat'ta Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan verecek olan Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'na katılacak.