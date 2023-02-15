TAF Başkanı Fatih Çintimar, afet bölgesine gitti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen sporcuları ve antrenörleri ziyaret ederek, yanlarında olduklarını söyledi. Çintimar, devletin her daim yanlarında olduğunu ve sürekli destek vereceklerini de sözlerine ekledi. Başkan Çintimar, ayrıca iş ve işlemlerini takip edeceklerini belirtip, psikolojik destek de sağlayacaklarını açıkladı.