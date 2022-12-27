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Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2022 yılında Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Yaşar Doğu Turnuvası’nda altın madalyaya ulaşan milli sporcu Taha Akgül’ü ‘2022 yılının Serbest Stil Güreşçisi’ ilan etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2022 yılında Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Yaşar Doğu Turnuvası'nda altın madalyaya ulaşan milli sporcu Taha Akgül'ü ‘2022 yılının Serbest Stil Güreşçisi' ilan etti.


Dünya Güreş Birliği yaptığı açıklama ile, erkekler 125 kiloda Taha Akgül'ün 2022 yılında gösterdiği performans ve aldığı başarılarla en iyi serbest stil güreşçisi seçildiğini duyurdu. 7 yıl sonra yeniden dünya şampiyonluğuna ulaşan ve toplamda 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül'ün 9 kez Avrupa, 1 kez de Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

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