Taha Akgül finalde

Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi.

Çorum Belediyesi sponsorluğunda, Hitit Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde Fatih Çakıroğlu ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle:

57 kilo:

Ahmet Duman

Ahmet Peker

70 kilo:

Mustafa Kaya

Serhat Arslan

97 kilo:

Fatih Yaşarlı

Baki Şahin

125 kilo:

Taha Akgül

Fatih Çakıroğlu