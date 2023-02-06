Taha Akgül: "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır"

Milli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.

Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.