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Taha Akgül'den olimpiyatlarda bronz madalya

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur’u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


Tokyo Olimpiyat Oyunları 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, sabah seansında Kırgız Aial Lazarev'i 4-0 yenerek bronz maçına çıkmaya hak kazandı. Akgül, bronz madalya müsabakasında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.


30 yaşındaki güreşçi, 2016 yılında Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

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