Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni İstanbul Boğazı'na girmeyi bekliyor

Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni, geceyi İstanbul Boğazı'nın girişine demir atarak geçirdi. Geminin İstanbul manzarasıyla çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Tahıl sevkiyatının ilk gemisi olan Mısır yüklü Razoni isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demir attı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, denetlenmesinin ardından boğazdan geçerek Lübnan'a doğru seferine devem edecek. Tahıl yüklü geminin havadan çekilen görüntülerinde gün doğumu ve Yavuz Sultan Selim Köprü manzarası eşliğindeki manzarası dikkat çekti.

Razoni gemisi; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin denetim yapmasını bekliyor.