Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması başladı

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dev organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019 için oylamalar başladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin devre arasında düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu yaklaşıyor. 20 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek şov öncesinde oylama başladı. Basketbol severler, Asya Karması ile Avrupa Karması'nı karşı karşıya getirecek All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları redbull.com/bslallstar adresinden seçebiliyor.

Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji forması giyen oyuncular yer alacak.

Asya Karması'nda ise Fenerbahçe Beko, Banvit, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.

Edis sahne alacak

RedBull.com'un iletişim sponsoru olduğu Tahincioğlu All-Star 2019, halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa karmalarının maçının yanı sıra; Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla, basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden Edis'in muhteşem konseri de Tahincioğlu All-Star 2019'da izleyicilerin beğenisine sunulacak etkinlikler arasında. Şu ana kadar devam eden oylamanın liderleri ise şu şekilde:

Avrupa Karması liderleri;

Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Adrien Moerman (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Asya karması liderleri;

Kostas Sloukas (Fenerbahçe BEKO), Alp Karahan (Ada Tıp Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Nikola Kalinic (Fenerbahçe BEKO), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş).