Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 101-93’lük skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko'yu 101-93'lük skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Efes, seride durumu 1-1'e getirdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Sinan İşgüder
Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 13, Doğuş 5, Metecan 6, Motum 13, Sertaç, Micic 30, Dunston 14
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe Beko: Melli 22, Melih 1, Kalinic 13, Sloukas 11, Guduric 18, Sinan 4, Ali Muhammed 17, Ahmet Düverioğlu 7
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 14-20 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 40 - 52 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 65-69 (Fenerbahçe Beko lehine)
5 faul alan: Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Dunston, Beaubois (Anadolu Efes)