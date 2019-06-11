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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 101-93’lük skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko'yu 101-93'lük skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Efes, seride durumu 1-1'e getirdi.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Sinan İşgüder


Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 13, Doğuş 5, Metecan 6, Motum 13, Sertaç, Micic 30, Dunston 14


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: Melli 22, Melih 1, Kalinic 13, Sloukas 11, Guduric 18, Sinan 4, Ali Muhammed 17, Ahmet Düverioğlu 7


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. periyot: 14-20 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 40 - 52 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. periyot: 65-69 (Fenerbahçe Beko lehine)


5 faul alan: Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Dunston, Beaubois (Anadolu Efes)

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