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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 88 - Gaziantep Basketbol: 81

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 88-81'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 6. galibiyetini elde ederken, Gaziantep ise 4. yenilgisini aldı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Polat Parlak


Anadolu Efes: Beaubois 14, Mustafa Kurtuldum, Doğuş 4, Metecan 6, Birkan, Onuralp Bitim, Motum 15, Sertaç 4, Buğrahan Tuncer 8, Micic 13, Dunston 8, Simon 16


Başantrenör: Ergin Ataman


Gaziantep Basketbol: James 6, Orhan 2, Murat Göktaş 3, Batuhan, Berisha, Vasiliauskas 4, Yunus, Kadir 10, Jekiri 16, Tomas 3, McKissic 13, Can Uğur 19, Doğan Şenli 5


Başantrenör: Nenad Markovic


1. Periyot: 25 - 17 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 46 - 37 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 72 - 63 (Anadolu Efes lehine)

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