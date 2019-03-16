Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 78 - Türk Telekom: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda normal süresi 72-72 sonuçlanan maçın uzatmalarında Bahçeşehir Koleji'nin 84-78 mağlup etti.
Salon: Ayhan Şahenk
Bahçeşehir Koleji: Colom 20, Rautins 9, White 18, Slaughter 11, Can Altıntığ 13, Emir Preldzic 5, Hakan Yapar 2
Başantrenör: Stefanos Dedas
Türk Telekom: Landesbergx 23, Redding 2, Gabriel 4, Campbell 3, Stimac 19, Kaya Peker 4, Ender Aslan 6, Yunus Emre Sonsırma 5, Metin Türen 18, Polat Kaya
Başantrenör: Burak Gören
1. periyot: 16-18 (Türk Telekom lehine)
Devre: 31-43 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 60-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)
4. periyot: 72-72