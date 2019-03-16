İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 78 - Türk Telekom: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda normal süresi 72-72 sonuçlanan maçın uzatmalarında Bahçeşehir Koleji'nin 84-78 mağlup etti.



Salon: Ayhan Şahenk


Bahçeşehir Koleji: Colom 20, Rautins 9, White 18, Slaughter 11, Can Altıntığ 13, Emir Preldzic 5, Hakan Yapar 2


Başantrenör: Stefanos Dedas


Türk Telekom: Landesbergx 23, Redding 2, Gabriel 4, Campbell 3, Stimac 19, Kaya Peker 4, Ender Aslan 6, Yunus Emre Sonsırma 5, Metin Türen 18, Polat Kaya


Başantrenör: Burak Gören


1. periyot: 16-18 (Türk Telekom lehine)


Devre: 31-43 (Türk Telekom lehine)


3. periyot: 60-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)


4. periyot: 72-72

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.