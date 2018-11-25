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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Galatasaray: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk


Beşiktaş Sompo Japan: Alexander 11, Buva 13, Rich 6, Benzing 17, Gibson 7, Ömer Utku 4, Can Maxim 14, Burak Can, Erkan, Kenan, Samet


Başantrenör: Dusko Ivanovic


Galatasaray: Klobucar 7, Göksenin 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege 2, Auguste 4, Webster 2, Can 2, Erol Can 11, Caner, Ayberk, Hasan Emir


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine)

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