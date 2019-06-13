İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko'yu 74-57'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil


Fenerbahçe: Melli 11, Melih 2, Kalinic 17, Sloukas 4, Guduric 7, Sinan 2, Ali Muhammed 13, Ahmet 1, Datome


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 19, Doğuş 2, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 16, Micic 15, Dunston 3


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 17-22 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 26-36 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 45-56 (Anadolu Efes lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.