Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko'yu 74-57'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe: Melli 11, Melih 2, Kalinic 17, Sloukas 4, Guduric 7, Sinan 2, Ali Muhammed 13, Ahmet 1, Datome
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 19, Doğuş 2, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 16, Micic 15, Dunston 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 17-22 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 26-36 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 45-56 (Anadolu Efes lehine)