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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6.

maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Cuma günü oynanacak serinin son maçında 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli olacak.


karşılaşmasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, bütün periyotlarda önde bitirdiği mücadeleyi 85-69'luk skorla kazandı. Fener bu sonuçla seriyi 3-3'e taşıdı. Maçın en skoreri Fenerbahçe'de 21 sayı ile oynayan Guduric olurken, Efes'de ise Larkin 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.


Öte yandan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar için 2 kez anons çalındı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder


Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih 10, Kalinic 10, Sloukas 11, Guduric 21, Sinan Güler, Ali Muhammed 11, Ahmet 8, Datome


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Anadolu Efes: Larkin 16, Yiğitcan 2, Doğuş, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 7, Buğrahan 9, Micic 12, Ömercan, Dunston 11, Simon 12


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 17-11 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)


5 faul alan: Simon (Anadolu Efes)

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