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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 90-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinem Tetik


Fenerbahçe Beko: Guduricx 20, Ali Muhammed 11, Kalinic 10, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Sloukasx 27, Melli 4, Sinan Güler 3


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Bahçeşehir Koleji: Colom 17, Emir Preldzic 3, Rautins 9, White 10, Slaughter 13, Can Altıntığ 15, Hakan Yapar 6, Babb, Yiğitcan Turna


Başantrenör: Stefanos Dedas


1. Periyot: 17-15 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 41-35 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 61-61

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