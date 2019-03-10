Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 90-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinem Tetik
Fenerbahçe Beko: Guduricx 20, Ali Muhammed 11, Kalinic 10, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Sloukasx 27, Melli 4, Sinan Güler 3
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Bahçeşehir Koleji: Colom 17, Emir Preldzic 3, Rautins 9, White 10, Slaughter 13, Can Altıntığ 15, Hakan Yapar 6, Babb, Yiğitcan Turna
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 17-15 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 41-35 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 61-61