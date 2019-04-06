Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup ederek, Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Polat Parlak

Türk Telekom: Landesbergx 20, Redding 8, Gabriel 5, Campbell 10, Stimac 13, Kaya Peker 10, Ender Aslan 5, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım, Polat Kaya

Başantrenör: Burak Gören

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 6, Birkan Batuk 7, Erdi Gülaslan, Erving Walker 4, Assem Marei 18, Akif Egemen Güven, İlkan Kahraman 1, Tayfun Erülkü 5, Micheal Henry 9, Chris Evans 6

Başantrenör: Dirk Bauermann

1. Periyot: 18-15 (Türk Telekom lehine)

Devre: 36-33 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 53-46 (Türk Telekom lehine)