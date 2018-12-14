Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 11.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada heyecanı yarın ve 16 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Türk Telekom - İstanbul BBSK karşılaşacak. Anadolu Efes de haftayı BAY geçirecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Fenerbahçe - Afyon Belediyespor
15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka
16 Aralık Pazar
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Galatasaray
15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen
17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK