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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 11.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada heyecanı yarın ve 16 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Türk Telekom - İstanbul BBSK karşılaşacak. Anadolu Efes de haftayı BAY geçirecek


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı şöyle:



Yarın


13.00 Fenerbahçe - Afyon Belediyespor


15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan


17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka



16 Aralık Pazar


13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Galatasaray


15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen


17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK

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