Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada heyecanı yarın ve 16 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Türk Telekom - İstanbul BBSK karşılaşacak. Anadolu Efes de haftayı BAY geçirecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe - Afyon Belediyespor

15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan

17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka

16 Aralık Pazar

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Galatasaray

15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen

17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK