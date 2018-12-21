Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş-Banvit maçı ile başlayacak. Bu hafta ayrıca Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 23 Aralık Pazar ve 24 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i konuk edecek. Bu hafta İstanbul derbisine de sahne olacak. Pazar günü Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Bursa deplasmanında Tofaş ile oynayacakken, haftanın kapanış maçında da Darüşşafaka, Sakarya BBB'yi ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise haftayı maç oynamadan geçirecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

15.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol

17.30 İstanbul BBSK - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

23 Aralık Pazar

13.00 Afyon Belediyespor - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Fenerbahçe

17.30 Tofaş - Anadolu Efes

24 Aralık Pazartesi

20.00 Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol