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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Bu hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol ile, Fenerbahçe ise TOFAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Afyon Belediyespor ile Darüşşafaka mücadele edecek.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


13.00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol


15.15 İstanbul BBSK - Banvit


17.30 Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol



25 Kasım Pazar


13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol


15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray


17.30 TOFAŞ - Fenerbahçe


20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen


Türk Tekekom (BAY)

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