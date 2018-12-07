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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı ile başlayacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında heyecan yarın, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray sahasında Banvit ile oynayacakken, Fenerbahçe de İstanbul BBSK deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Gaziantep Basketbol ise haftayı bay geçirecek.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şöyle:



Yarın


13.00 Pınar Karşıyaka -Türk Telekom


15.15 Galatasaray - Banvit


17.30 Tofaş - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol



9 Aralık Pazar


15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen


17.30 Afyon Belediyespor - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol


20.00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe



10 Aralık Pazartesi


19.00 Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes

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