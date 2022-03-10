Tahir kıran: “Alınmış olan kararı destekliyorum“

Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleştirilen toplantısının ardından Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 5 saatlik bir toplantı yaptıklarını belirten Kıran, “Herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Rizespor olarak fikrimiz MHK'nin aldığı hakemler konusunu destekliyoruz, TFF'yi de destekliyoruz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır'ı maçlarıma istemesem de, isterdim Dünya Kupası'na gitmesini Türk milleti adına. Benim maçlarımda hatalı kararlar verdiği için istemedim ama dünyada bizi temsil edem hakemimiz olduğu için onunla alakalı kararı çok doğru bulmuyorum. Herkes kendi kararını açıklayacak, öyle karar aldık. Geri kalan bütün kararlarda federasyonu destekliyorum. Konuştuğumuz spekülasyonlarda benim alakam yok, olamazda. İnsanlar algı operasyonu peşindeler. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Çok cesaretli bir karar aldı Ferhat bey. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır alınması gerekiyordu bu kararın. İnşallah buz dağının görünen yüzü diyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Ben şahsen destek vereceğim. Genç hakemlerin vereceği hatalı kararlara da hiç ağzımı dahi açmayacağım. Ama kasıt varsa o durum ayrı. Defter kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Temiz sayfada yeni şeyler olması lazım“ dedi.