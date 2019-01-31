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Tahkim Kurulu'ndan Skrtel'e indirim

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel’e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.


Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kırmızı kart gören Martin Skrtel'in 3 maçlık cezası 2 maça indirildi. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Skrtel, ligdeki Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamamıştı. Sarı-lacivertli futbolcu yarınki Göztepe maçında da kadroda yer alamayacak ve bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçıyla formasına kavuşacak.


Tahkim Kurulu'nun, sarı-lacivertli futbolcu ile ilgili aldığı karar şöyle:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 667 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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