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Tahliye kararı verilen Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan hasar, böyle görüntülendi

Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde oluşan hasar, öğrenciler tarafından böyle görüntülendi.

Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan hasar, öğrenciler tarafından böyle görüntülendi.


İstanbul Valiliği yapılan incelemenin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine başlanan diş hekimliği fakültesi binalarında oluşan hasar öğrenciler tarafından görüntülendi. Görüntülerde binanın kolon ve kirişlerindeki çatlaklar, dökülen beton parçaları gözler önüne serildi.

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