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Tahliye kararı verilen fakülte binası havadan görüntülendi

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

Fakülte binaları havadan drone ile görüntülendi.


İstanbul Valiliği, depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesinin 7 binası için tahliye kararı verildiğini açıkladı. Kararın ardından fakülte binaları boşaltılmaya başlandı. Tahliye edilmeye başlanan diş hekimliği binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan öğretim görevlileri ve öğrenciler binadaki eşyalarını toparlarken, bazıları ise son kez kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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