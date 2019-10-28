Tai Karnavalı Temalı Park 'Carnival Magic'in açılışı için hazırlıklar sürüyor

Phuket Fanta Sea, 20'nci yılını Tayland'da, dünyada ilk olduğu belirtilen Tai Karnavalı Temalı Parkı 'Carnival Magic'in açılışıyla kutlayacağı duyuruldu. Parkın 2020 yılının başında açılacağı bildirildi.

Phuket Fanta Sea, 20'nci yılını Tayland'da, dünyada ilk olduğu belirtilen Tai Karnavalı Temalı Parkı'nın büyük açılışıyla kutlayacak. 160 milyon dolardan fazla bütçeyle büyük bir alana kurulan Carnival Magic'in, Asya'daki yeni sembol turist destinasyonu olmaya aday olduğu, yıllık 1 milyondan fazla turistin gelmesi beklendiği bildirildi. 'Carnival Magic' projesinin, resmi olarak 2020 yılının başında açılacağı aktarıldı. Parkın 4 ana bölgeden oluştuğu belirtildi.

Bölgeler hakkında şu bilgiler veridi: ''Birinci Bölge Eğlence Fuarı; temalı alışveriş pasajları, butik kafeler, sokak dansı, gösteri sanatçıları, eğlence oyunları, çocuk bisikletçileri ve misafirler için pek çok aktivite sunan karnaval temalı sokak fuarı. İkinci Bölge Kuş Cenneti Restoranı; 3 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayabilen ve Cennet Bahçesi girişinden geçilerek erişilen tam havalandırmalı gala restoranı. Üçüncü Bölge River Palace Tiyatrosu; River Palace Paradium, prodüksiyon gösterisi sunan bir tören stadyumu. Yaklaşık 2 bin misafir koltuğuna sahip olan, 70 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde performans sahnesi sunan binanın tamamı, 200 metreden daha yüksek olup dünyada inşa edilmiş en büyük tiyatrolardan birisidir. Dördüncü Bölge Kingdom of Lights; ışıltılı bahçeler ve güzel peyzajdan oluşan dünya, 40 milyondan fazla ışıkla dekore edilmiş. Bu bölgenin başlıca özelliği; milyonlarca ışıkla süslenmiş aydınlatma sistemine sahip 50 kilometreden daha uzun 'River of Lights' (Işık Nehri). Tüm aydınlatılmış bölgenin panoramik görüntüsü en iyi şekilde izlenmektedir''.