Takımlar stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi 2 takım da Ülker Stadyumu'na ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan stadyuma, önce sarı-kırmızılılar geldi. Futbolcular her maç olduğu gibi bu mücadeleye de camlara vurarak geldi.

Fenerbahçe takım otobüsünün stada girmesiyle birlikte ise otoparkta büyük hareketlilik yaşandı. Araçlarını park etmek üzere otoparkta bulunan bazı taraftarlar, futbolcuların fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.