Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Esenyurt mevkisi Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ACU 397 plakalı araç bir anda yol ortasında arızalandı. Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına çekmek için sağa doğru manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen bir tır, 34 ACU 397 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan otomobil, 34 LB 1505 plakalı başka bir otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Takla atan araç birkaç metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrasında 34 LB 1505 plakalı aracın sürücüsü Cemal Yılmaz kendi imkanları ile takla atan aracının bagaj kısmından çıktı.

Basın mensuplarına kazanın nasıl olduğunu anlatan Yılmaz, "Tır önündeki araca vuruyor, o da gelip bana vurdu. Arka bagajdan çıktım kaza sonrası" dedi.

Kazada yaralanan olmazken TEM Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol normal seyrine döndü.