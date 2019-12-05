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Taksi durağına gelen ilk çağrıya başkan cevap verdi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yenilenen Yeşilpınar taksi durağı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışın ardından durağa gelen ilk çağrıya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken cevap verdi.


Eyüpsultan Belediyesi tarafından yenilenmesi tamamlanan Yeşilpınar taksi durağı Başkan Deniz Köken'in katıldığı törenle açıldı. Kurdele kesiminin ardından duraktaki taksici esnafıyla bir süre sohbet eden Başkan Köken, daha sonra durağa gelen ilk çağrıya cevap verdi. Müşterinin halini hatırını soran Başkan Köken, daha sonrasında taksiyi müşteriye yönlendirdi. Tek tip olan taksi durakları Eyüp'ün her tarafında yerlerini alacak.



“Yeşilpınar bizim en öncelikli yerimiz”


Taksi durağı açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Biz başka yerde en güzel ne varsa onu bu şehirde yaşatmaya çalışıyoruz; çünkü Eyüpsultan her şeyin en iyisine layık. İmkanımız varsa onu en iyisini yapalım istiyoruz. Burası öyle hizmet veriyor ki 24 saat bu bölgenin tamamını analiz ediyor, bizi bilgilendiriyor. Vatandaşlarımız buraya daha güvenli gelecek, daha güvenli hizmetini alacak. Esnafım da kendini daha güvenli barındıracak ve onlar huzurlu olunca verdiği hizmette huzurlu olacak. Benim bu bölgede yaşayan insanım da daha güvenli hizmet almış olacak. Biz neye adım atıyorsak orada vatandaşımızın mutlaka çok yüksek bir menfaati vardır. O yüzden biz oraya yatırımımızı öne alıyoruz Yeşilpınar'da bizim en öncelikli yerimiz“ dedi.

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