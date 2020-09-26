Taksi Durağı'ndaki silahlı çatışma anı amatör kamerada

Esenyurt'ta taksiciler arasında yolcu meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonlanan silahlı kavga saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. Vurulan bir taksicinin yere düştüğü görülen görüntülerde bir başka taksicinin ise yere düşen arkadaşının silahını alarak çatışmaya devam ettiği görülüyor.

Esenyurt Meydanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, taksicilerin kavga etmesi, silahların sıkılması ve yere düşen yaralılar görülüyor. Silahların sıkıldıktan sonra bir taksicinin yere düştüğü görülen görüntülerde bir başka taksicinin ise yere düşen arkadaşının silahını alarak çatışmaya devam ettiği görülüyor.

Görüntülerde, bir taksicinin arabaya yaralı halde araca binmesi de yer alıyor.