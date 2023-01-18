İhlas Haber Ajansı

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Taksi görünümlü minibüs kamerada

Taksiye binen iki gencin yolculuğu, minibüs yolculuklarını aratmadı.

Şoför, gençler dışında başka bir yolcuyu daha aracına aldı. Yolcular tepki gösterince şoför küfür etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.


İddiaya göre, iki genç, taksiye binmek istedi. Duran takside başka bir yolcunun daha olduğunu gören gençler, minibüsleri aratmayan yolculuklarını bitirmek istedi. Gençler, şoföre, “Biz inelim abi” dedikten sonra durmasıyla araçtan indi. Gençler, yaşanan o anları da saniye saniye kayıt altına alırken, şoförün gençlere küfür etmesi görenlere pes dedirtti.

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