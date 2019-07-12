Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu

Bağcılar'da bir sürücünün yolunu kesen ticari taksi şoförü, tehditler savurdu. O anlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar, TEM Otoyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda tartışma yaşandı. Taksici ardından sürücünün önüne direksiyonu kırarak yolunu kesti. Arabadan inen taksi şoförü diğer sürücüye tehditler savurdu. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alındı.