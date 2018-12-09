Taksici aldığı müşterisinin yaklaşık 40 bin TL parasını teslim etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi akşam geç saatlerde bindiği ticari takside içinde yaklaşık 40 bin TL para ve çok sayıda kredi kartı bulunan çantasını unuttu. Ticari taksi sürücüsü duyarlılık göstererek parayı sahibine ulaştı. Ancak çanta sahibi hemen gelmek yerine 15 saat sonra gelince ticari taksi sürücüsü çantayı polis kontrolünde teslim etti.

Gaziosmanpaşa TEM Taksi Durağı'nda çalışan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, dün gece çalıştığı sırada Taksim'den aldığı müşterisini gideceği yere bıraktı. Daha sonra aracını temizlediği sırada, aracında bir çanta buldu. Çantayı durağa getiren Erdoğan, durakta bulunan arkadaşlarıyla çantanın içine baktı. Yaklaşık 40 bin TL civarında para ve çok sayıda kredi kartının bulunduğu çantada aynı zamanda müşteriye ait kimlik bulundu. Çantadaki kimlik bilgilerinden müşterisi Ozan Işık'a ulaşan durak yönetimi, paranın kendilerinde olduğunu gelip almasını istedi.

Çanta sahibi saatlerce gelmeyince durum polise bildirildi

Sabah saatlerinde Ozan Işık'a ulaşan taksiciler gelip çantasını almasını istedi. Çanta sahibi Işık, saat başı arandı fakat akşam saatlerine kadar gelmeyince taksiciler durumundan şüphelenerek, durumu polis ekiplerine de bildirdi. Durağa gelen polis ekipleri, müşteri ve taksi şoförünü alarak emniyete götürdü.

“15 saattir gelmiyor, gelmeyince biz de kuşkulandık”

Durak Başkanı Sami Doğan, çok geç gelince durumundan şüphelendiklerini belirterek, “Arkadaşımız getirdi çantayı bize teslim etti. Tamam, bırak buraya, dedim. Açtık içini kimliklere baktık adama ulaştık. Yaklaşık 40 bin lira vardı. Taksiciler Odası'na haber verdim Pazar erken saatlerde. Sabah çağırdığımız halde daha yeni geldi. Durumundan şüphelendik polis ekiplerine de haber verdik. 15 saattir gelmiyor, gelmeyince biz de kuşkulandık. 40 bin TL para unutulur da bu kadar geç gelinir mi ya? Biz insanı görevimizi yaptık. Polis ekipleri gerekeni yapacak” dedi.

Yapılan incelemelerde paranın Işık'a ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri yaklaşık 40 bin lirayı ve çok sayıdaki kredi kartı Ozan Işık'a teslim etti.