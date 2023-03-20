İhlas Haber Ajansı

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Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi

Taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabını duyunca tepki gösterdi.

Kısa süreli tartışma sonunda şoför yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi. Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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