Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti

Taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen taksiciler Esenyurt'tan İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Kornalar çalarak alana gelen taksiciler, araçlarından inerek İsrail'i kınayan sloganlar attı. “Kahrolsun İsrail” sloganları atan taksiciler, Filistinlilere yapılan saldırılara tepki gösterdi. Taksiciler, protestonun ardından yeniden taksilerine binip korna çalarak olaysız bir şekilde konsolosluktan ayrıldı.