Taksiciler öldürülen arkadaşlarını uğurladı

İstanbul Bayrampaşa'da aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nihat Elçi'yi taksici arkadaşları, oluşturdukları metrelerce uzunluğunda araç konvoyu ile son yolculuğuna uğurladı. Arkadaşlarına veda eden taksicilerin konvoyu havadan görüntülendi.

Bayrampaşa'da aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Elçi için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi. Taksiciler son görevde arkadaşları Elçi'yi yalnız bırakmadı. Elçi'nin naaşı camiye getirilirken ve defnedilmek üzere mezarlığa götürülürken taksiciler cenaze aracının arkasından bir an olsun ayrılmadı. Taksiciler cenaze aracını, oluşturdukları metrelerce uzunluğundaki araç konvoyuyla takip etti. Taksicilerin konvoyu havadan görüntülendi.