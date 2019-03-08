Taksiciler Türkiye'nin 'En'lerini seçecek

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği “Taksiciler Türkiye'nin 'En'lerini seçiyor” projesi, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooparatifi'nde tanıtıldı. Proje kapsamında taksi duraklarında kurulacak sandıklarda oy kullanacak olan 36 bin taksici, değişik kategorilerde Türkiye'nin En'lerini seçecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen “Taksiciler Türkiye'nin En'lerini seçiyor” projesiyle sanat, müzik, siyaset ve medya dünyasının enleri taksiciler tarafından seçilecek. “Taksici esnafının olduğu her yerde hayat vardır” sloganıyla gerçekleştirilen projede oy verme işlemi 10 gün sürecek. İstanbul'da çalışan 36 bin taksi oy kullanabilecek.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde gerçekleştirilen "Taksiciler Türkiye'nin En'lerini seçiyor" projesi tanıtım toplantısına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve taksiciler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı taksicilerin zor bir kamu hizmeti yaptığını belirterek, "Taksici esnafı bir kamu hizmeti yapıyor. Yani nasıl ki bir memur maaşını alarak hizmet ediyorsa, nasıl ki diğer kamu görevlileri veya kuruluşları aynı şekilde hizmet ediyorsa , taksici esnafı da 24 saat esaslı çalışan bir esnafımız. Biraz önce korsandan bahsedildi. Bağcılar'da korsan ile mücadelemiz seyyar satıcılık belediyedeki tabiriyle hat safhada olduğunu, mücadelemizin çok iyi bir seviyede olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir defa kayıt altına alınmayan hiçbir şeyi ben kabul etmiyorum. Yasal dayanağı olmayan ve bu ülkeye bu devlete aynı esnaf aynı gurup içerisinde mücadele etmediği taktirde hiyerarşiyi yakalamak mümkün değil" dedi.

Taksici esnafının Türkiye'nin En'lerini seçeceğini söyleyen Çağırıcı, "İstanbul'da 650 taksi durağında 36 bin taksici kardeşimiz oyunu kullanacak ve enlerini seçecekler değişik kategorilerde. Bağcılar'da ben nabzı yoklarken zaman zaman taksiye binerim. Zaman zaman minibüse binerim. Tramvaya binerim şöyle bir yoklarım. Artık yemiyor Bağcılar halkı, Başkanım diye bağırıyor. Bire bir de tanıdıkları için, onlar tanımıyorsa bile çocuklar Lokman amca diye geliyorlar. Tabii 42 yıllık bir Bağcılarlı olunca, Taksicilerden de Bağcılar dışından gelenlere rastladığımda soruyorum. Bağcılar Belediye Başkanı çalışıyor mu? Nasıl diye. Arabaya bindiğimde benim ilk sorduğum belediyecilik. Tabii kişinin fikri neyse zikirde o. En doğru isabeti oradan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısını ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilk oyu kullandı.

“İstanbul'da 36 bin taksici oy kullanacak”

40 kategoride sanat, siyaset, müzik ve medya dünyasının en iyilerinin belirleneceği proje için 39 ilçede 36 bin taksici oy kullanacak. Bu amaçla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki 150 taksi durağında sandıklar kuruldu. Oylama sonucunda seçilen “en'ler, 19 Mart 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.