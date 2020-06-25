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Taksicilerden “5 bin yeni taksi” kararına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Şişhane’de araçları ile bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İstanbul'a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Şişhane'de araçları ile bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent'e doğru yola çıktılar.


İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran'da katıldığı bir TV programında, İstanbul'a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler durumu protesto etti. Şihane'de araçları ile toplanan yaklaşık 100 taksici kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent'e doğru yola çıktılar.

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