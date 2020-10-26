Taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksiler üzerinde denetim yapıldı. 22 adet ticari taksi ise çalışma ruhsatı olmadığından trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Eminönü, Sultanahmet ve Taksim bölgelerinde, özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksiler üzerinde denetim yaptı. Denetim de, çalışma ruhsatı olmayan 22 adet, muayene 4 adet, trafik işaretleri 5 adet, duraklama 13 adet, yasak park 10 adet, uygunsuz ışık: 1 adet, cep telefonu 6 adet, emniyet kemeri 40 adet olmak üzere 101 adet cezai işlem uyguladı. 22 adet ticari taksi ise çalışma ruhsatı olmadığından trafikten men edildi.