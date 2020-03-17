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Taksicilerin ve minibüsçülerin dezenfektan kuyruğu

Şişli’de bulunan boş bir benzin istasyonu dezenfektasyon merkezi haline getirildi.

Şişli'de bulunan boş bir benzin istasyonu dezenfektasyon merkezi haline getirildi. Merkeze sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında gelen taksi, minibüs ve emniyet araçlarını ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediliyor.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Şişli boş benzin istasyonu dezenfekte merkezi haline getirildi. Merkeze sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında gelen taksi, minibüs ve emniyet araçlarını ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işlemi ücretsiz bir şekilde yapılıyor.



“İnşallah sağlık sorunu en kısa zamanda aşacağız”


“İnşallah sağlık sorunu en kısa zamanda aşacağız” diyen taksici Fikret bozkurt, “İnsanlar tedirgin bir bakışla yaklaşıyordu. Binmeli miyim, binmemeli miyim diye. Gündem de tamamen korana ile ilgili. İnşallah sağlık sorunu en kısa zamanda aşacağız. Her şeyde normale dönecek” diye konuştu.

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