“Taksicilerinin Sesi” Radyo Başakşehir Şişli'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Şişli'de bir otelin taksi durağına konuk oldu. Her dakikası heyecana sahne olan programda radyocu Sakar, durak Başkanı Sinan Savaş ve taksicilerle koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında dinleyici kitlesine ulaşan Radyo Başakşehir'de Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'u durak durak gezen Sakar, taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor. Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağına konuk olan Onur Sakar, durak Başkanı Sinan Savaş ve taksicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Radyocu Onur Sakar, keyifli sohbetin ardından durak Başkanı Sinan Savaş'a sorularını yöneltti. Savaş, on sorunun tamamına doğru cevap verdi.

“Radyo Başakşehir'i dinlemekten keyif alıyoruz”

'Mutluluğun sesi'nin müdavimi olduklarını söyleyen durak Başkanı Sinan Savaş, “Cuma akşamları hep birlikte Radyo Başakşehir'i dinliyoruz. Büyük keyif alıyor, kendi aramızda soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibinin her zaman taksicilerin yanında olduğunu biliyoruz” dedi.