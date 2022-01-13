Taksicinin dikkati Business Class'ta uçacak kalpazanı yakalattı

Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na taksiyle gelen dolandırıcı, ödemeyi sahte dolarla yapınca yakayı ele verdi. Sahte dolarla Business Class bilet alıp ve tüm ödemelerini de sahte dolarla yapan kalpazanın taksiyle havalimanına gelişi, içeride dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'ya gitmek için taksiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Murat K., taksi ödemesini sahte dolarla yaptı. Murat K. valizlerini taşıyan görevliye de ödemeyi sahte dolarla yaptı. Daha sonra bilet almak için THY bilet satış ofisine giden Murat K. burada da sahte dolarla Business Class bilet aldı. Taksici, Murat K.'dan aldığı doların sahte olabileceği şüphesi üzerine durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Murat K.'nın taksi dışında bagajı taşıyan görevliye ve Busines Class bilet aldığı satış ofisine de ödemeyi sahte dolarla yaptığı tespit edildi. Taksicinin şikayetinin ardından Murat K. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Üzerinden sahte 2 bin 700 dolar çıktı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube ekiplerinin suçüstü yakaladığı Murat K.'nın üzerinden sahte 2 bin 700 dolar çıktı. Gözaltına alınan Murat K, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemeye adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Murat K.'nın parada sahtecilikten 8 suç dosyası ile birlikte motosiklet hırsızlığında da suç kaydının olduğu tespit edildi.