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Taksim, aniden bastıran sağanak yağışa teslim oldu

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Taksim’de yağış başladı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Taksim'de yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığındı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış Taksim'de etkisini sağanak şeklinde gösterdi. Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan turistler ve vatandaşlar saçakların altına, restoran ve kafelere sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurun keyfini çıkardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde yağışların devam edeceğini duyurdu.

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