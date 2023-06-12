Taksim bıçaklanan Rus turistin 3 kişilik gruba sataştığı ortaya çıktı

Taksim'de 3 şahıstan birinin Rus gencini bıçakladıkları o anların görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya karışan iki şüpheliyi yakaladıkları olayla ilgili alkollü Rus gencin, şahıslara sataşması sonucu kavga yaşandığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Taksim'de dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk sabah saatlerinde sokak üzerinde yürümeye başlamıştı. O esnada turist bulvardaki 3 şahsa sataşmıştı. Yaşanan tartışması sonucu çıkan kavgada şahıslardan biri turisti kalbinin altından bıçaklamıştı. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Asayiş polisi 2 şüpheliyi yakalamıştı

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıslardan Ş.Y. ve U.A. kısa sürede yakalanırken, turisti bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasına sürdüğü öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edinilmişti.