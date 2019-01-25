Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Taksim Camii'nin yapımının sürdüğünü, Topçu Kışlası'nı da ihya edeceklerini söyledi. Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Taksim Meydan düzenlemesine değindi. Topçu Kışlası'nın muhteşem bir tarihi eser olduğunu vurgulayan Erdoğan, burayı aslına uygun olarak ihya edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Taksim Camii inşasının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın "ihya edeceğiz" dediği Topçu Kışlası alanı ve yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında son durum havadan drone ile görüntülendi.