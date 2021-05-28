Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami de ilk ezan okundu. İlk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiye geldi. Erdoğan'ı cami girişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı. İlk namazı Taksim Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Ardından cuma namazını kıldırdı.