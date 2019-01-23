Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Caminin alemi bugün yerleştirildi devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017'de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve Beştepe Millet Camii'ni mimarı ŞerifBirkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman'ın yaptığı caminin alemi bugün yerleştirildi. İşçilerin alemi yerleştirdiği o anlar kameralara yansıdı. Caminin son hali ve yerleştirilen alem ise havadan görüntülendi. Görüntülerle 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden cami inşaatında sona yaklaşıldığı da gözler önüne serildi. Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

Taksim Camii'nin özellikleri

Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlarda tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.