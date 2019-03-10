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Taksim Camii'nin hilalle buluşması

Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, kendine hayran bıraktı.


Beyoğlu Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir şölen ortaya çıkardı. O anlarda gökyüzünde hilal şeklinde beliren ay, Taksim Camii minaresi ile birlikte seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Çevredeki turistler ve vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

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